歐洲新冠疫情開始放緩，即使感染人數依然十分龐大，但已足夠讓人看到復賽的曙光。湖人後衛丹尼格林(Danny Green)有信心「本季一定能打完」，他在自己的廣播節目上說：「聯盟大部分的人都抱持樂觀態度。」

其實NBA停賽至今還不滿1個月，而且每隊例行賽剩下不到20場，情況沒有太糟。丹尼格林說：「我們會打完的，希望最快時間是5月中或5月底。儘管可能比我們預期的晚一點，我猜最後要打到8月或9月。」

丹尼格林要球迷放心，打完本季應該不成問題，主要的麻煩是卡在新球季(2020-21)必須順延，有很多技術問題要克服。聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)表示疫情隨時都在變化，最快必須5月才能做出決定。

SB Nation的一個看法指出，NBA即使有能力復賽，也要考慮外界的觀感，如果各地還有未平息的疫情，職籃搶著復賽反而會招致大眾批評。此外聯盟也有人對復工感到悲觀，他們討論的更多是如何幫球團減低損失。

(中時電子報)