大阪人氣生土司專門店〈SAKImoto Bakery〉台北一號店，預計每天各烤出250條〈極生奶油牛奶吐司〉與〈極美自然吐司〉。（圖／姚舜）

生吐司製作時沒有加雞蛋，麵糰含水量高，吃起來口感非常柔軟，但掰開時卻有一股微微的扯勁並產生「拉絲」效果。（圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉的店用享用果醬套餐，可以不同的生吐司、果醬與奶油自由組合搭配。（圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉高級生吐司 台北旗艦店，供應3種系列、15種不同口味的日本手工製果醬。（圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉高級生吐司台北旗艦店的外帶果醬套餐，是用經特殊設計的白紙袋包裝，美味可以帶著走並帶著吃。（ 圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉高級生吐司台北旗艦店的外帶套餐，每片生吐司80元起，加價60元可搭配2款不同口味果醬。（圖／姚舜）

除了紙袋裝的外賣套餐，〈SAKImoto Bakery〉高級生吐司專門店還有一種結合夾鏈袋式的鋁箔包，輕巧方便並可當伴手禮送給朋友。(圖／姚舜）

單買〈SAKImoto Bakery〉的單片高級生吐司送人或自食，〈極美自然吐司〉單片80元，〈極生奶油生奶吐司〉90元。（圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉高級生吐司台北旗艦店內用「果醬套餐」的果醬，用Fine DIning餐廳使用的造型湯匙盛裝，擺明了討好喜歡「相機食先」的打卡族。（圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉 高級生吐司台北旗艦店有多面打卡牆，方便網紅網美在此打卡。（圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉台北旗艦店內設有座位，客人以坐下來品嘗「吐司餐」。（圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉台北旗艦店門口招牌清楚說明了，這裡的生吐司可以內食，也可外帶。（圖／姚舜）

〈SAKImoto Bakery〉台北旗艦店戶外區有20個座位，天氣好時在此享用果醬套餐挺舒服。（圖／姚舜）

在〈SAKImoto Bakery〉台北旗艦店買生吐司回家或分送親友，是用這種時尚紙袋盛裝。（圖／姚舜）

源於日本大阪的生吐司繼拉麵、烏龍麵之後，成為台灣近期最夯的日系食尚美食，為搶攻哈日美食商機，拾楀餐飲有限公司正式取得人氣生吐司發源地大阪超人氣生吐司專門店〈 嵜SAKImoto Bakery〉台灣代理權，並在台北市信義區開設首家旗艦門市，為〈SAKImoto Bakery〉海外第一家門店，緊臨烤鴨名店〈宋廚〉的〈SAKImoto Bakery〉並將於4月9日試營運，吐司控可以比較標榜根正苗紅的「純血日式生吐司」與「台版日式生吐司」的口感與風味究竟有何差異。

為「催」人氣，4／9日至4／13日〈 嵜SAKImoto Bakery〉台北旗艦店試營運期間推出優惠促銷活動，凡消費滿600元，即贈單片裝〈極美自然吐司〉兌換券一張，滿1000元，贈送日本原裝進口抹刀。公司強調，數量有限，送完為止。

日本職人與匠人擅長「將平凡的事物以職人精神搞得不凡」，「生吐司」最早就是在大阪由烘焙達人藉由食材優化、製程創新創造出來的「吐司界新物種」。2013年生吐司在最具商業頭腦並勇於創新的大阪烘焙職人銳意炒作下，在日本掀起了一股吃食狂潮，生吐司也在日本被定位為「高級吐司」。日本美食部落客不僅逐一比較大阪名店生吐司的口感風味，為達「譁眾」目的，更冠上「一生必嘗美食」之名，自此生吐司在烘焙麵包業界也有了「傳奇 歷史地位」。

生吐司的「生」字，有「裸」的意涵。直白的說，就是沒有添加物或加工做出。根據這樣的邏輯，大阪生吐司名店不知是「說好了的默契」，抑或「有樣學樣」，都是採「減法」將傳統吐司加以改良製作生吐司，各家「必減」的都是雞蛋。

因為不加雞蛋，生吐司麵糰中的含濕度高，撕開時延展性較傳統吐司高，慢慢扯會產生微微「牽絲掛縷」效果，吃起來口感細緻柔嫩，細嚼慢嚥可以嘗出麵香、奶油香或牛奶香。不必沾醬、抹醬，直接吃食就很好吃。「不修邊幅都好吃」的形容詞一出，更將生吐司推向了「神級」位階。

〈SAKImoto Bakery〉是日本DOROQUIA HOLATHETA集團繼〈PABLO〉半熟起司塔之後，引進台灣的第2個品牌。開在台北信義區商圈最熱鬧外食餐飲巷弄中的〈SAKImoto Bakery〉旗艦店，主攻商品雖然只有生吐司，卻不是一家「麵包店」，而是以極具Life Style調調的「烘焙咖啡館」店型傳遞一種生活餐飲食尚。除店內設座，室外小庭園亦設座，共可接待42位飲食男女「將生吐司當正餐或午茶享用」。

〈SAKImoto Bakery〉台北旗艦店目前主要供應〈極美自然吐司〉與〈極生奶油牛奶吐司〉兩大明星生吐司，前者標榜麵糰中「無蛋、無奶」並採「湯種」作法，保濕性好、延展性佳，口感柔軟。後者麵糰中同樣無蛋，但加了奶油與蜂蜜，並採低溫長時間發酵再用「中種＋湯種」法製作，「連外皮都柔軟化口」，指的就是它。

除生吐司，〈SAKImoto Bakery〉並供應日本進口果醬，分「寶石」、「珠光」與「和風」3大系列共15種。

在〈SAKImoto Bakery〉台北旗艦店內享用「果醬套餐」，是先從〈極美〉或〈極生〉生吐中挑出一種，再以加價方式自由選擇搭配3種果醬、北海道奶油、法國奶油，或是3種果醬＋奶油，自由組合任意搭，也就產生多樣變化。

〈SAKImoto Bakery〉台北旗艦店的店裝、商品陳列、餐具器皿，乃至外帶外賣所用的紙袋設計都有時尚現代，並帶有一股文青風且「潮」感十足，客人甚至可選擇一種用半透明鋁箔包裝的單片生吐司，買回家自己享用或當「伴手禮」送親友，「把生吐司當小禮物」，也是一種創意哩。

(工商 )