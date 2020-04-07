蘇志燮證實和趙銀政結婚。（圖／取自《TVDaily》韓網）

42歲韓國男神蘇志燮結婚了！去年他認愛小16歲的前電競主播趙銀政，也是他出道24年首度公開認愛，今(7日)他無預警宣布結婚，正式升格人夫，成為韓國「4大公共財」中第1位結婚。

蘇志燮憑著韓劇《主君的太陽》走紅，因外型高大帥氣，加上溫柔親切，成為不少人心中男神，更和玄彬、孔劉、姜棟元被稱為「韓國四大公共財」，4人感情歸屬一直是外界矚目焦點，2018年蘇志燮因接受主播趙銀政採訪結識，之後又在熟識的朋友聚會重聚，最後發展為戀人關係。

去年蘇志燮認愛小17歲趙銀政，其後被爆買訂婚戒、砸錢買新房，爆婚期不遠了，今就驚喜宣布結婚了，他透過經紀公司表示「蘇志燮遇到了珍貴的緣分，結下了百年之緣」，因此在彼此信任和關愛基礎上，登記結婚成為合法夫妻，他們維持一貫低調，婚禮僅邀請直系親屬參加，並希望在這困難時期，能給大家帶來一些安慰和幫助，並決定捐出5000萬韓幣（約133萬元台幣）用來購買平板電腦等3C產品，送給弱勢兒童。

(中時電子報)