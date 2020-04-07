美股消息面：

1.義大利、西班牙等歐洲新冠肺炎重災區的新增死亡病例數放緩，點燃封鎖措施可望逐漸鬆綁的樂觀預期，周一德國股市大漲5.8%，帶動歐洲股市強勁反彈，歐洲斯托克600指數（Stoxx Europe 600 Index）上漲3.7%。

主要類股全面上揚，集中在德國上市的汽車股暴漲近9.5%，漲幅領先；受封鎖措施重創的旅遊與休閒類股飆升8.2%。

2.石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）將產油國會議由周一延後至周四（4月9日），引發減產協商恐將破局的擔憂，儘管俄羅斯主權財富基金RDIF執行長暨莫斯科石油談判代表之一Kirill Dmitriev透露俄羅斯和沙國非常接近達成減產協議，曾一度帶動油價短暫轉升。

周一美國期油收跌2.26美元跌幅8%，為每桶26.08美元。布蘭特期油收跌1.06美元或3.1%，為每桶33.05美元。

3.英國首相強森因新冠肺炎病情惡化已轉入重症加護病房，英鎊應聲走跌，英鎊兌美元從1.230美元貶至1.225美元，歐元兌英鎊從0.877英鎊升至0.881英鎊。

4.投資人看好新冠狀病毒疫情可望即將放緩，周一美股飆漲，受此影響，尾盤指標美國10年期公債收益率揚升7.8個基點，報0.6666%。

紐約州州長古莫表示，該州新冠肺炎病患住院率下滑，死亡人數增幅趨於緩解，紐澤西州州長墨菲表示，紐澤西的病例曲線開始趨於平緩。

(時報資訊)