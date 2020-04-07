新冠疫情發生以來，TAROBO大姆哥投顧統計2020年2月的基金資金流向股票型為流出，揭開全球投資人加碼排行，TOP10呈現股債比5：4的局面，似乎看不太出來股市的低迷，但如果加總各類別的金額來看，股票型基金約為21億美元，而債券型基金則逾50億美元，足足相差兩倍以上。債券型基金仍以全球、北美這兩類較穩健的類別受到全球投資人偏愛，但時至今日，債券面臨降評風暴(全球債券降評風暴)，大姆哥投顧呼籲投資人須注意債券風險。

大姆哥投顧指出，各國股市紛紛宣告寬鬆、股市進入熊市，這時投資股票型基金的人可以分為兩類，第一類為「價值投資型」，擁有足夠的現金部位，趁著這波震盪，大膽進場撿便宜，期待未來反彈。第二類為「危機入市型」，看準這次肺炎題材，相關的生技醫療產業供不應求，大量的資金流入，可以解釋為團結對抗冠狀病毒，也可以說是期待趁這次危機，大發災難財。

分析擠進排行榜的股票型基金，會發現目前投資人的態度多傾向於上述第二類，並選擇投入生技醫療產業，獲青睞的基金包括富達基金-歐洲動能基金A股(歐元)，貝萊德世界健康科學基金A2美元，瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)。

2020隨著全球疫情擴大，OPEC與俄羅斯的油價大戰，不僅使美國股市快速崩跌，QE低利率期間背負高槓桿的企業債也陷入危機，全球債券降評風暴來臨，流動性絕對是接下來投資決策的關鍵因素，TAROBO大姆哥投顧認為，在全球債市岌岌可危，選債不如選股。

(時報資訊)