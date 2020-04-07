笨蛋！美海軍部長重砲轟艦長 09:102020/04/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 笨蛋！美海軍部長重砲轟艦長 (中時電子報) #海軍部長 #砲轟 #艦長 #笨蛋 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅斯福號千名官兵 獲准下船隔離 04:102020/04/03 國際大事 新冠疫情害的 羅斯福號航母艦長丟官 06:362020/04/03 國際 美航母艦長求援被拔 專家：曝專業危機 16:192020/04/03 兩岸 被開除的羅斯福艦長 水兵歡呼為他送行 23:522020/04/03 軍事 圍剿解職令 民眾請願要美航母艦長復職 07:482020/04/04 國際 大嘴能沉船 美海軍部長痛批艦長 12:162020/04/04 軍事 砲轟卓榮泰失格 國民黨：全民需要口罩不是口水 18:522020/04/04 政治 老羅斯福曾孫挺艦長：曾祖父當年也做了同樣決定 07:002020/04/05 軍事 社論／美國是羅斯福號，台灣是鐵達尼號？ 04:102020/04/06 時論廣場 羅斯福號染疫 遭解職艦長確診 04:102020/04/07 國際大事 軍事熱門新聞 笨蛋！美海軍部長重砲轟艦長 - 軍事 美國海軍加購3架MQ-25無人加油機 - 軍事 大陸版海鷹直升機 「直20F」曝光亮相 - 軍事 美國陸戰隊F-35B充滿魄力的起飛 - 軍事 海山鷹練功 陸為003航母彈射起飛準備 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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