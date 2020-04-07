41歲李蒨蓉2015年鬧出阿帕契案風波，近年才逐步復出，她曾坦言是宗教信仰協助她走出困境，並懂得反省，待人處事也有大轉折。最近她接受訪問，透露自己本來信奉道教，還曾為了相信很靈驗的濟公，常叫老公半夜上山帶她拜拜，為了神明喜好邊拜邊喝高粱，結果喝到斷片，隔天大失憶。

李蒨蓉最近推出新書《美麗心覺醒》，日前她發文坦言過去養育小孩花錢不手軟，穿戴都是名牌，後來才發現背後的目的其實不是為了疼愛小孩，而是滿足自己潛意識的虛榮心，到了近幾年才修正過來，夫妻倆改正追求「人上人」的心態，用身教同步修正小孩的教育。

據《ETtoday星光雲》報導，如今信奉基督教虔誠的李蒨蓉，分享過去曾是濟公的信徒，在朋友介紹下，李蒨蓉才得知深山中有尊濟公十分靈驗，又因神明附體時喜歡喝高粱，李蒨蓉每次深夜去拜拜時，常喝到斷片神智不清，最後請老公開車載她回家，如今想起來都覺得不好意思。

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(中時電子報)