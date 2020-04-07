據大陸國家衛健委網站消息，4月6日31個省區市新增確診病例32例，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例12例，均為境外輸入病例。這是大陸自疫情發生以來，首次出現單日無死亡病例。

境外輸入現有確診病例698例（含重症病例21例），現有疑似病例89例。累計確診病例983例，累計治癒出院病例285例，無死亡病例。

現有確診病例1242例（其中重症病例211例），累計治癒出院病例77167例，累計死亡病例3331例，累計報告確診病例81740例。

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例59例（都是武漢），無新增死亡病例，現有確診病例518例（武漢515例），武漢外其他縣市只剩3位確診，都是重症病例。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

新增無症狀感染者30例，其中境外輸入無症狀感染者9例；當日轉為確診病例2例都是境外輸入。

(旺報 )