據路透報導，英國首相約翰遜在倫敦當地時間6日傍晚，因為感染新冠肺炎且情況惡化，被轉至重症病房。不過唐寧街的首相辦公室表示，強森的意識仍然清楚。

現年55歲的強森在出現包括發高燒等症狀超過10天後，於當地時間5日晚間入院治療，進行多項檢驗。在此之前，唐寧街曾表示，強森精神狀態良好，仍可辦公。不過，他的病情在6日傍晚惡化，被轉送至位於倫敦市中心聖湯瑪斯醫院的重症病房。

一名發言人表示，強森因病情惡化，根據醫療團隊建議，已被轉入重症病房，而這是一種預防性措施，以防他可能需要使用呼吸器。

對於首相病況緊急，唐寧街表示，強森已要求外交大臣拉布（Dominic Raab）在必要時代行職責，不過強森目前依然清醒。白金漢宮則表示，唐寧街已向伊麗莎白女王通報情況。

不過，對於官方說法，倫敦大學學院醫學影像學教授Derek Hill認為，毫無疑問，事態轉變意味著約翰遜病情很嚴重。

英國政界人士和全球領導人則表示，願強森一切順利。美國總統川普稱，全體美國人都在祈禱強森盡快康復；他盛讚強森，他真的是非常特別的一個人，「堅強、果斷、不退縮、不放棄」；川普還表明，他已要求兩家醫藥公司開發潛在療法，並與英國政府取得聯繫，盼為強森提供服務。

(旺報 )