中國工程院院士、大陸防疫專家鍾南山在接受大陸媒體訪問時，總結兩個多月在防控一線的日子，表示大陸在疫情防控策略是很正確的。早期實施上游堵截，把武漢傳染源截斷，在全國開展群防群治，後來上升為聯防聯控。

什麼叫聯防聯控？他說，自己的理解就是「四早」：早發現、早報告、早隔離、早治療，這在大陸是成功的。在重視醫療的同時，也注意總結規律，比如它有哪些臨床特點，哪些藥可能有效，這些對全世界都有很好的指導作用。

鍾南山表示，經過艱苦努力，現在大陸疫情防控取得階段性重要成效，這非常不容易。但是，境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，大陸疫情輸入壓力持續加大。到4月3日，已經有700多例境外輸入病例，而且還在持續增加。所以，要及時調整完善疫情防控策略，把重點放在外防輸入、內防反彈上來，入境人員必須都要做檢測，只要是陽性就要隔離。

「醫生看的不是病，而是病人。」鍾南山指出，在他從醫以來，覺得最大的壓力在於病人最後是救活了還是去世了。把病人救活了、康復了，什麼都好說；如果病人沒有救過來，那他的壓力是最大的。現在抗擊新冠肺炎疫情也是如此，「避免更多的感染，減少死亡，對於醫生來說，還有什麼比這個更重要呢？」

新冠肺炎與SARS相比，除了肺纖維化等共同特點外，突出的特點是支氣管內黏液非常多，阻礙了氣管通暢，容易導致繼發感染。

他強調研製疫苗是很必要的。新冠病毒的傳染性比SARS強很多，傳染係數可以達到3.5，也就是說，1個傳3個半，而SARS頂多是1個傳2個，所以現在有些國家每天增加上萬名確診病例。防治疫情，從歷史的情況看，還是要靠疫苗。

(旺報 )