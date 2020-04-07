櫃買中心配合上櫃公司108年財報公告，規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，本周4月7、8、9日連推三場，主題包含「生技醫療」、「精緻生活」及「富櫃200（一）」等，訊聯（1784）、創源（4160）、樂斯科（6662）今（7）日率先登場；本次將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可線上觀看掌握公司最新營運資訊。

櫃買中心指出，生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，本系列4月7日將由生技醫療業領軍，邀請國內首家私營臍帶血與幹細胞公司訊聯、基因檢測廠商創源、及無特定病原實驗鼠之飼養及銷售公司樂斯科（6662）等3家公司經營團隊，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

本周接續還有兩場主題業績發表會，8日是「精緻生活」主題，當日有大綜（3147）、志豐（3206）、崇友（4506）等3家公司；以及9日是「富櫃200（一）」主題，當日有網龍（3083）、宜鼎（5289）、聖暉（5536）等3家公司。

櫃買中心指出，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次都有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）。

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