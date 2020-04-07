近期日本新冠肺炎病例數仍在攀升，繼日本搞笑天王志村健病逝後，現在又傳出男諧星町田健一郎（ゴリけ）感染新冠肺炎的消息。町田健一郎在3月29日出現發燒症狀，隔日退燒後又去錄製節目，4月4日再度發燒，經篩檢後確診，引起演藝圈恐慌。

《朝日電視台》報導，經紀公司表示，3月29日町田健一郎發燒達37.3度，當日他放假在家休息，隔日退燒後，當下沒有咳嗽、喉嚨痛等症狀，又返回電視台錄製節目；在4月4日町田健一郎又再度發燒至38度，趕緊到醫院接受檢查，在昨（5日）確診為陽性。

目前町田健一郎屬於輕症，除了發燒外，沒有咳嗽、味覺和嗅覺等症狀，目前已在家隔離休養，並等待醫院通知入院治療。經紀公司也表示，有接觸過町田健一郎的工作人員、藝人，在醫療及政府相關單位指示下，接受新冠肺炎篩檢，進行居家隔離，以免感染情況擴大；公司也向所有人與粉絲道歉，抱歉造成大家的困擾與擔心。

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(中時電子報)