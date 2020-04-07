美國底特律一名53歲護理師麗莎（Lisa Ewald），因為照顧過新冠肺炎確診病患而被感染，4月1日時被發現孤獨死在家中。麗莎生前曾二度要求醫院對她做新冠病毒的篩檢，但院方都以「症狀不嚴重」而拒絕她，直到她死前才接受檢查並驗出陽性，但為時以晚，無法與親友共度即將到來的54歲生日。

據《每日郵報》報導，原本周末就要迎接54歲生日的麗莎，在當地亨利福特醫院（Henry Ford Hospital）已服務20年；由於她曾照顧過的病患確診，而且當時她沒有戴口罩，所以認為自己已被傳染新冠病毒。

麗莎3月時二度向醫院要求篩檢都遭到拒絕，理由是她的症狀不嚴重；她的姪女表示麗莎當時已經喪失嗅覺和味覺。後來麗莎出現多種新冠肺炎已知症狀，包含高燒、咳嗽，終於得以接受篩檢確診結果為陽性，但一切已經來不及了。

就在麗莎生日前幾天，親友前往她家時，發現她的遺體倒在客廳內，已明顯死亡。據《FOX6》報導，醫院CEO拉西特（Wright Lassiter III）說：「對於員工接受篩檢，我們嚴格遵守CDC（疾病管制與預防中心）的規範，CDC建議只對有症狀的員工進行篩檢。」

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(中時電子報)