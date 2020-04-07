全球股市4月有望出現反彈！財信傳媒董事長謝金河指出，進入4月份，股市肅殺的氣氛逐漸緩和，五大風險係數逐漸改善，金融市場可望獲得喘息的機會。

謝金河在臉書發文指出，這當中最大的變數是油價，原來WTI一度殺破20美元，川普出來調停，俄羅斯與沙國漸漸達成減產協議，油價一度逼近30美元，油價止跌，這是金融市場穩定的第一步。二是恐慌指數從84.83到跌破50，最低到41.8，恐慌指數逐漸往下也是好事。三是美元指數從102.99回落，一度跌破100，美元不再強升，市場恐慌也趨於緩和，也是好事。四是聯準會猛烈降息，基本放款利率降至零到0.25，美國10年債殖利率一度殺到0.318，30年債殖利率剩0.702，現在沒有再創新低，也代表市場氣氛改善。五是ETF的賣壓已減輕很多，SPDR市值又回到2266億美元，也代表市場經過驚恐殺戮，投資人如今不再狂殺。

謝金河說，除了這五大風險係數改善，比特幣也從4005回到7900美元左右，代表市場投機力道又增強，最近金價在1640美元左右，也算穩定。只剩下疫情的發展，若把全球各國的確診病例畫成曲線，美國現在是日正當中，大陸是平緩直線，西班牙、義大利在峰頂盤旋，若疫情沒有重大惡化，全球股市4月有反彈的機會！

(中時電子報)