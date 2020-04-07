現年70歲的台北市民程力泓原本以開計程車為業，因受年齡限制被迫退休，有朋友介紹他到加拿大從事酒吧的吧檯調製飲品工作，只要他取得台北市職能發展學院結業證明即可聘用，但他向本刊投訴指出，明明市府職能學院並未規定報考者的年齡上限，但他去報考面試時卻受到歧視，主考官明顯嫌他年齡太大，態度敷衍還要他最好花錢自學，果然等到的是一紙不錄取通知單。

程力泓表示，為了加拿大的酒吧吧檯工作他還特地去考察了一趟，和多倫多的酒吧經營者華僑談過，對方也歡迎他的加入，但希望他能取得台北市政府職能學院的培育課程結業證明，雖然他年紀偏大，但自認體力尚能負荷，還能工作，而且他也很高興能到國外一開眼界，增加人生經歷，然而國外都不計較他年紀大，願意聘用他，反而是強調民主法治的台灣卻嫌他太老，既然如此，又為何不明定報考者的年齡上限，他也就不會自取其辱。

本刊調查，程力泓報考的是台北市職能學院今年第2梯次培育課程「飲料調製」，培育名額為25人，3月4日截止報名，並於3月11日舉行聯合甄試，培育時數520小時，為期3個月，報名資格規定確實只要年滿15歲，並無明定年齡的上限。

程力泓向本刊投訴指出，他要向台北市政府職能發展學院歧視中高齡勞工表達嚴正抗議，3月11日那天他滿懷希望前往甄試，主考官卻虛應故事，不到2、3分鐘就叫他走了，過程中他表示想要學得一技之長去加拿大工作的原由，不料話沒說完就被打斷，且要他「你最好去外面花錢學啦，不要來參加培育課程」，最後甚至不耐煩地揮手「好啦，好啦，你先走啦」。

程已於3月20日收到不錄取通知，該通知為制式化文書，僅官式回覆不錄取理由為「倘台端甄審結果未獲錄訓，基於專業評估立場及礙於本學院培育資源有限，致未能提供台端此次培育機會，本學院深有遺珠之憾。」程認為接受公費訓練是市民當然的權利卻受到多方阻撓，他對此深表不滿。

對於程翁指控，台北市政府職能發展學院並未詳細解釋甄試錄取的標準，並堅決否認對中高齡勞工有歧視，並強調錄取者也有60歲的民眾；而負責招生工作的輔導員吳容嫻表示，每位應試人都有5分鐘的時間，且有計時器紀錄，可能是程翁自己感覺時間過得太快沒能充分表達自己的想法。

吳容嫻強調，此次飲料調製招收25名學員，但報考人數有60多人，「我們當然希望每個人都能錄取，但是受限場地資源等因素，也只能依據分數上的排序錄取」，而且下半年也都還有相關飲料調製的其他課程，程力泓可以繼續報名甄試，不過因為感興趣的市民很多，可能還是需要甄選。

北市府職能發展學院招收學員簡章中，很清楚地規定報考年齡為15歲以上，卻沒有規定上限。（圖／讀者提供）

程力泓等來的只是一紙不錄取通知，失望之餘，他也希望事實真相能讓社會大眾瞭解，做一個公評，免得其他市民繼續被欺負。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)