新冠肺炎疫情肆虐，民眾上街都會戴上口罩防止感染病毒，不過中國上海近日卻發生一起事件，2名年輕妹子搭高鐵時脫下口罩吃飯，一旁的大叔認為她們「屢勸不聽」，爆氣教訓之餘，一個不小心還出手打到人，雙方爭執許久驚動警方，最後3人都被帶回警局。

據《江蘇新聞》報導，這起衝突發生在高鐵G7060次列車行至上海到蘇州區間時，2名20多歲的女性上車後便脫下口罩吃便當，當下被同排的大叔乘客制止，2人隨後把口罩帶回，不過因為真的太餓了，她們再度脫下口罩大啖便當，再度引發大叔的不滿。

雙方的衝突一觸即發，大叔開始生氣地指責，並說：「我是為了誰啊？有事情就我一個人感染嗎？」儘管一旁的乘客也趕緊緩和，不過當其中一名女子拿出手機錄影，此舉更觸怒大叔，下秒伸手去搶手機，但卻不小心打到女子的嘴角，此時換女子失控大喊：「所以他可以站在道德制高點來打我嗎？」

這趟車程共4小時，雙方一直到目的地都僵持不下，最後被當地警方帶回警局處理；鐵路警方也表示，目前鐵路部門並沒有禁止在高鐵上飲食，疫情期間餐車暫不開放，建議錯峰吃飯，在車廂內最好不要大家同時摘下口罩。

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(中時電子報)