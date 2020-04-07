警方在1個小時後尋獲偵防車，讓花蓮港警顏面無光。（許家寧翻攝）

糗！花蓮港務警察總隊4名刑警隊探員，今深夜12點多在花蓮市東興一街追緝1名毒品通緝犯，沒想到警用偵防車竟被歹徒趁隙搶奪，開著警車揚長而去，讓警方顏面無光，警方一路攔查約在7公里外的吉安鄉北昌地區尋獲警車，但歹徒已經不見蹤影，還在追緝中。

據了解，3三名警察押解嫌犯時，一位開車的警員去廁所，該男犯嫌先假裝配合要上車，令其他兩人鬆懈警戒，再趁其不備，跳到前座，直接開車踩油門加速逃逸，偵防車被劫走。讓員警相當傻眼，震驚花蓮港警總隊，痛斥刑警隊無能。

花蓮港警總隊全員出動尋找失竊車輛，低調聯絡花蓮、吉安警分局協尋，約在一個小時後，港警在吉安鄉北昌嘉豐社區找到空車，但嫌犯已經逃逸無蹤，警方研判歹徒還在花蓮藏匿，稍晚花蓮港務警察總隊會進一步說明。

另有員警透露，港警態度散漫，3年前花蓮縣刑大偵跟監一名毒販，正準備收網前，聯絡花蓮港警一同偵辦，因港警遲遲未到，歹徒發覺有異，逃逸時與警爆發扭打，混亂中搶走警槍，幸未擊發，警方連開兩槍還擊，一槍不慎射中後來才趕到的港警左膝，讓他當場哀號倒地。

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(中時電子報)