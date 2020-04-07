台南烏山頭湖境渡假會館配合政府防疫措施，入館需量體温。（台南烏山頭湖境渡假會館提供／劉秀芬台南傳真）

因應清明連假大量的出遊人潮，中央流行疫情指揮中心4日針對11個熱點風景區發送防疫警報，台南的烏山頭湖境渡假會館是唯一被點名的單一業者，造成旅館極大困擾，遊客大量退房，業者配合防疫，7日起乾脆休息4天整頓環境。

台南市觀光旅遊局表示，這次全台11個風景區被列為國家級警報區，台南就占了3個，包括關子嶺、虎頭埤及烏山頭水庫，這些風景區皆屬於戶外開放型風景區，發生群聚的可能性很低，而當地的旅館也都沒有滿房。

4月4日警示發布後，唯一被點名的旅館，烏山頭湖境渡假會館住房率由4月3日的6成1，在警示發布後下降至連假最後一天僅剩1成2，7日起更是無人訂房，因此決定7日至10休館4天，趁機整頓環境。

嘉南農田水利會烏山頭水庫風景區管理處主任趙貴表示，疫情警報發布後，隔天周日遊客降至1800多人，周一更只有100多人入園，以往平日遊客還有700多人。由於湖境渡假會館是委外經營，水利會在疫情過後會通盤考量，是否給予租金優惠。

烏山頭湖境渡假會館總經理許幸娟表示，受新冠肺炎疫情影響，開春以來業績本來就不好，原本盼望烏山頭水庫的南洋櫻花季可以帶來人潮，多少有些進帳，沒想到被列為防疫熱點，她們也非常意外。

業者表示，旅館皆有配合政府防疫措施，入館需量體温，餐廳房間加強消毒，餐廳桌數從19桌減為13桌，保持安全社交距離。業者說，他們支持政府防疫政策，但也希望讓國人知道，旅館都有配合防疫政策，希望大家放心，希望重新營業後民眾仍能安心入住。

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(中時 )