牧德(3563)第1季合併營收為6.86億元，年成長2.31%，為歷年同期新高，儘管新冠肺炎疫情延燒，牧德科技因有良好的業務及客服體系，訂單相當穩定，預估第2季業績可望維持高檔，今年上半年有機會比去年同期好，今天早盤股價開高走高。

牧德科技3月合併營收為2.53億元，月成長13.71%，年成長0.29%，為歷年同月新高；累計第1季合併營收為6.86億元，年成長2.31%，為歷年同期新高。

牧德科技表示，儘管此次疫情嚴峻，牧德科技因有良好業務及客服體系，堪稱業務客服在地化最徹底的公司，且牧德布局在今年浮現，讓公司第1季業績無畏疫情創下歷年同期新高，從目前訂單來看，第2季可望維持第1季水準，今年上半年有機會比去年同期好。

據了解，牧德今年上半年有四個成長動能，包括：5G帶動載板、類載板、軟板天線等、公司布局Mini LED用PCB檢測設備效益逐漸顯現，用於定位及簡單量測的Smart camera自去年第4季開始發酵，以及晶圓與封裝全檢機台布局，下半年公司還會有兩項新業務，預估下半年會比上半年好，公司目標是今年營運可望重回2018年高峰。

牧德科技董事會決議今年發放現金股息10.49元，以現金增資後股數計算為10元，目前牧德保留部份盈餘並現增5.3億元，加上根留台灣專案也有3.6億(年息約為0.6%)營運資金可使用，對此疫情時期擴充戰力已做好準備。

(時報資訊)