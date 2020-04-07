金管會證期局表示，核准中信投信申報募集開放式多重資產型「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3億元。

「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由華銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元（等值新台幣50億元）、澳幣（等值新台幣50億元）計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起屆滿半年後，可同時投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs及經金管會核准可投資項目，且投資於上述任一資產種類的總金額，不得高於基金淨值的70％。

此外，此基金投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的50％，且投資於亞太地區「實質資產」概念的有價證券總金額，不得低於基金淨值的60％。「實質資產」係指與基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、能源及原物料等產業有關的有價證券。

(時報資訊)