台積電ADR 6日大漲逾6%，台積電(2330)股價今跳空開高8元為283.5元，漲幅2.9%並帶動台股衝關萬點。台積電即將於下周四(16日)召開法人說明會，外資已連三個交易日買超台積電，共計買超16359張。

台積電ADR 6日上漲2.91美元、漲幅6.18%，約為新台幣每股302.1元。台積電本周一股價收在275.5元，外資單日買超4555張。

另外，台積電繼3月發行240億元無擔保普通公司債後，昨(6)日再公告將發行216億元無擔保普通公司債，資金將用於新建與擴建廠房和增加污染防治設備；在力拚先進製程布局之餘，也兼顧環保的企業社會責任。

台積電董事會已於2月通過在國內發行無擔保普通公司債，以支應產能擴充和污染防治相關支出的資金需求，總資金額度不超過600億元；台積電已於3月發行第一期無擔保普通公司債，昨日再宣布發行第二期無擔保普通公司債，總計將籌得456億元資金。本次的資金用途包含環保相關污染防治支出；為增加長期資金的彈性運用，公司將視實際需要分次發行。

(時報資訊)