2014年以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政以來時常爆出驚人之語，作風也備受爭議，2018年九合一選舉，柯文哲則以3254票差距驚險連任。2020大選，由柯文哲組軍的台灣民眾黨，雖取得5席不分區立委席次，但民調仍低迷。然而，有網友問及，柯文哲為何會喪失民心？有名網友則回文表示「治病他在行，治國他還差得遠」。

網友growl在PTT發文指出，柯文哲曾是民心擁護蠻長時間的一個政治人物，不僅在藍綠夾殺之下脫穎而出，更是盤踞媒體生態圈許久。2018年當時台北市長選舉雖然以慘勝收尾，仍讓許多民眾緊盯電視直到結果勝出。如今，又怎能料到當初的民心之王，如今竟然連保10%都未能守住。該網友認為，這不僅是單純以過氣這麼簡易理由來討論柯文哲，而是從為何柯文哲會從民心之王而變成無人理睬。

對此，有名網友smallweek則回文指出，去年7月底傳出柯文哲要組黨時，他就說這是柯文哲走下神壇的開始，只是沒想到柯文哲的民調會掉那麼快，當然這不完全是柯文哲自己的問題，還有其他外在因素。他認為柯是一個獨善其身的人，但不是一個好的領導人，無黨是最適合他的，可是他身邊有能

力的人被他一個個趕跑後，就剩下現在這些要蹭他聲量但又沒啥能力的馬屁精。該網友最後以「治病他在行，治國他還差得遠」評論柯。

此外，也有許多網友表示「柯的聲勢不是某件事情突然雪崩 ，反而是一點一滴失掉支持者，逐漸失血，最後找不到單一失血點可以止血」、「最後有點自暴自棄，連明顯失言也不處理」、「嚴以律人寬以待己，以前用超高標準對待他人，結果同樣事情發生在自己身上，就用最最最低標待過，可見這人就是標準騙票騙人民的人」、「不要鬼扯是這幾個月的事，柯文哲台北市只贏幾千票就表示業力引爆了」、「可憐政客」。不過也有網友表示「哪裡喪失民心？」、「網軍整天在洗柯失民心，真的失民心了還用洗」。

(中時電子報)