新冠肺炎疫情延燒，目前每人每兩周可領9片口罩，但仍有不少人抱怨仍不夠，尤其上班族、學生通勤若要天天戴口罩，至少要10片才夠，日前疫情中心指揮官陳時中示範用電鍋乾蒸口罩，呼籲節省使用。不過，資深媒體人黃光芹認為，若產量足夠，多一片又何妨？卻搬出電鍋，為何不乾脆回到1周3片的時空環境。

黃光芹在臉書表示，這幾個禮拜採訪了工具機、不織布等口罩國家隊業者，他們敘述如何在42天內牽成92條生產線，達成日產1300萬片的口罩，自己也感到與有榮焉。

黃光芹說，這些人不約而同提到，當初看到老阿公、老阿嬤，頂著烈陽冒著寒雨，有的還坐輪椅由外傭推著，排著常常隊伍就為了買3片口罩，感到於心不忍，因此發憤圖強日夜兼程，達成不可能的任務，說著說著仍忍不住紅了眼眶。

口罩國家隊的努力，讓台灣像個小巨人，挺直腰桿、遠近馳名、傲視國際，並得以向國外伸出援手，「政府沒有功勞？政府的功勞可大了！」黃光芹提到，我們的口罩充足，但因城鄉差距分配不均，導致有些地區分配過剩，政府應思慮避免過度浪費。

另一方面，黃光芹認為，既已強制搭乘大眾運輸工具時需戴口罩，自然也無法漠視搭捷運的上班族，10個上班天，就有1天1片口罩的需求量，就像兒童口罩一樣，10天10片，如果政府行有餘裕，可以14天供給每人10片口罩，為何偏偏要少那一片？

黃光芹直言，「我們靠的是工具機，而不是電鍋！」他們在前線賣力衝，我們在背後拚命蒸，這是背道而馳的，雖然電鍋乾煮法固然可行，也應早做宣導，如今口罩量充足，往日產2000萬片邁進，為何不給通勤族多一點方便，「多一片又何妨？為何反其道而行，搬出電鍋？若仍需民眾共體時艱，又何必提昇至兩周9片？為何不乾脆回到1周3片的時空環境？」

(中時電子報)