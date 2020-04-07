天主教靈醫會神父呂若瑟因故鄉義大利遭受嚴重疫情，他含淚向外界求援，但短短6天善款不斷，湧入多達1.2億元，遠遠超乎預期的十倍以上，今天（7日）募款喊停。

呂若瑟也透過羅東聖母醫院發表感謝信，表示謝謝台灣，捐款真的太多了，這真是一個好國好民的地方，接著，更希望您也把滿溢的愛心給我們自己在偏鄉的父老。

(中時 )