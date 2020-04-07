神父含淚求援 助義大利抗疫捐款6天破億 09:502020/04/07 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 呂若瑟因家鄉受到嚴重疫情向外界求援，連日捐款不斷。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天主教靈醫會神父呂若瑟因故鄉義大利遭受嚴重疫情，他含淚向外界求援，但短短6天善款不斷，湧入多達1.2億元，遠遠超乎預期的十倍以上，今天（7日）募款喊停。 呂若瑟也透過羅東聖母醫院發表感謝信，表示謝謝台灣，捐款真的太多了，這真是一個好國好民的地方，接著，更希望您也把滿溢的愛心給我們自己在偏鄉的父老。 (中時 ) #募款 #呂若瑟 #捐款 #義大利 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》疫情快速蔓延，是歐盟走向結終的起點？ 04:092020/04/03 財經要聞 疫情惡化 全球確診將破百萬 04:102020/04/03 國際大事 陳以信呼籲各界捐款幫助義大利靈醫會 20:012020/04/03 政治 國民黨黨公職募款慘澹 台中高雄掛蛋 04:102020/04/05 政治要聞 民進黨2008困境 小額募款度小月 04:102020/04/05 政治要聞 短短5天獲捐千萬助義大利 神父感動謝台灣 11:592020/04/05 生活 千萬善款助義 神父淚謝台灣 01:212020/04/06 政治要聞 善款破百萬 宜蘭市助靈醫會 15:022020/04/06 生活 義大利男網新星抗疫 發起「披薩挑戰」 20:162020/04/06 體育 靈醫會助義大利 宜市首日募得150萬元 04:102020/04/07 地方新聞 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 下波人潮恐湧入百貨 醫憂：還要面對幾個14天？ - 生活 電鍋蒸口罩也可幫助歐美？網答案一面倒 - 生活 連假出遊 隔天出現呼吸道症狀 美女醫嘆：何必呢？ 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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