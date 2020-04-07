NBA》復賽關鍵點 15分鐘快篩新冠 09:532020/04/07 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美媒報導指出，NBA與球員工會正在研究15分快篩的可能性，這將是能否復賽的關鍵。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，NBA聯盟與球員工會正在研究15分鐘快篩新冠肺炎的可能性，如果成功的話，有可能成為復賽的關鍵點。 消息人士透露，這個研究只停留在探討的階段，還無法得知何時能夠推行，不過，NBA強調目前科學與醫學都正在加速快篩的研究，有可能在短時間內得到成效。 某球隊管理高層認為，15分鐘快篩對於NBA復賽、全美賽事的恢復都將扮演著關鍵角色。 (中時 ) #NBA #快篩 #復賽 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 10分鐘快篩 國衛院近測試量產 04:102020/04/03 生活新聞 延長賽太拖怎辦？道奇內野大砲建議「棒子決勝負」 11:182020/04/03 體育 國衛院成功研發新冠肺炎快篩 最快10分鐘結果就出爐 09:522020/04/04 社會 NBA》首輪掰掰！杜蘭特2K錦標賽淘汰 10:342020/04/04 體育 席爾佛告訴川普 NBA願帶頭復賽 09:462020/04/05 體育 15歲少年畢業典禮打死祖母 怒辯：早就叫她不要來！ 12:312020/04/05 國際 檢測試劑組國家隊 進軍國際 04:102020/04/06 財經要聞 五股漏油 流進蘆洲鴨母港溝 04:102020/04/06 地方新聞 大量快篩抓疫情破口 04:102020/04/07 時論廣場 NBA復賽有望？最快5月決定 09:092020/04/07 體育 體育熱門新聞 NBA》復賽關鍵點 15分鐘快篩新冠 - 體育 NBA》韋伯勝過鄧肯？歐尼爾這麼說 - 體育 陸桌球大媽創紀錄 比對手老46歲 - 體育 NBA》歐尼爾自爆放水 遇上這4人不守 - 體育 NBA》歐尼爾：我史上只怕過4個人 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。