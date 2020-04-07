根據美國媒體報導指出，NBA聯盟與球員工會正在研究15分鐘快篩新冠肺炎的可能性，如果成功的話，有可能成為復賽的關鍵點。

消息人士透露，這個研究只停留在探討的階段，還無法得知何時能夠推行，不過，NBA強調目前科學與醫學都正在加速快篩的研究，有可能在短時間內得到成效。

某球隊管理高層認為，15分鐘快篩對於NBA復賽、全美賽事的恢復都將扮演著關鍵角色。

(中時 )