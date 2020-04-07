在公共場所咳嗽、打噴嚏時遮掩口鼻，患有流行性感冒等傳染性呼吸道疾病時佩戴口罩，用餐實行分餐制、使用公筷公勺等，過去都是以道德勸說為主，但效果卻不明顯。北京市十五屆人大常委會第二十次會議對《北京市文明行為促進條例（草案）》提交二審，結合新冠肺炎疫情防控，增加了相應的文明行為的規定，以法治手段解決道德問題。

據北京市人大法制委員會副主任委員孫力介紹，草案二審稿增加了與疫情防控相關的文明行為要求，包括「在公共場所咳嗽、打噴嚏時遮掩口鼻，患有流行性感冒等傳染性呼吸道疾病時佩戴口罩」「傳染病患者配合相關檢驗、隔離治療等措施，如實提供有關情況」「不濫食野生動物，不非法買賣野生動物及其製品」「不造謠、不信謠、不傳謠」「用餐實行分餐制、使用公筷公勺」「遇有突發事件時配合各項應急處置措施」等內容。

相對的，《深圳經濟特區文明行為條例修正案（草案）》在深圳市人大常委會網站公開徵求意見。結合此次疫情防控經驗，《深圳經濟特區文明行為條例修正案（草案）》同樣提到，在市民應當遵守的文明行為規範中增加一條「患有傳染性疾病時，採取有效措施防止傳染他人」。但與北京的條文明確相比，深圳條文相對較模糊。

(旺報 )