官員在立法院議場的座位採梅花座。（姚志平攝）

行政院長赴立法院備詢，下車時戴起口罩。（姚志平攝）

針對為何台灣能突然有千萬片口罩捐給國際，其中是否有被暗槓，行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政總質詢前表示，媽媽從小就告訴我們，自己吃剩的給人家，省吃儉用幫忙鄰居，才是高貴的情操；因此台灣也是省吃儉用，不敢揮霍浪費，才能發揮愛心給世界有需要的人，才會讓全世界各國領袖稱讚肯定。

蘇貞昌更說，政府對口罩是非常認真、嚴謹使用，絕對沒有暗槓；且「台灣人很難得被世界這麼重視」，希望國人同胞都珍惜身上有全世界最穩定、最便宜的口罩，要相信政府絕對不會暗槓濫用，請大家放心。

「我媽媽從小就告訴我們，自己吃剩的給人家，跟省吃儉用幫忙鄰居、幫忙有困難的，才是高貴的情操。」蘇貞昌說，台灣從一開始禁止口罩出口，努力增產口罩，一方面自己努力，一方面省吃儉用，從7天2片、3片、4片到現在14天9片也是不敢揮霍浪費，一步一步的給國人方便，同時更要幫助世界上有需要的人，台灣這種愛心跟高貴情操獲得全世界很大肯定。

蘇貞昌進一步說，台灣一方面有效運用，一方面發揮愛心給世界有需要的人，這都是台灣防疫政策獲得全世界各國領袖稱讚肯定，也看到世界媒體大幅報導，甚至像比爾蓋茲、金像獎女星都一再肯定台灣這個國家。

甚至陳時中部長還要教大家怎麼樣用電鍋來消毒口罩，可見台灣人相信政府。

(中時 )