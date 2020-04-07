韓國三星電子7日表示，因晶片銷售緩衝了疫情對智慧型手機和電視業務的衝擊，第一季營業利潤可能略好於分析師的預期，目前初步估計，將比去年同期成長3％。

三星指出，第一季營業利潤初估為6.4兆韓元（約52億美元），比去年同期6.2兆韓元略好；路孚特SmartEstimate分析師原先的估值也是6.2兆韓元；另外，公司營收可能較去年同期成長5％至55兆韓元，而分析師預估值為55.6兆韓元。

三星3月表示，今年疫情重擊了手機和消費電子產品的銷售；但有賴數據中心的需求增加，將刺激記憶體晶片市場復甦。根據研究機構Strategy Analytics，疫情造成全球智慧型手機2月出貨年減38％至6190萬部。

儘管智能手機業務受到衝擊，疫情還是給三星帶來一些激勵。有分析師表示，三星的記憶體晶片業務第一季業績可能好於預期。該業務2019年為公司的營業利潤貢獻超過50％。

分析師分析，由於在家工作的要求提振了數據中心的晶片需求，拉抬記憶體晶片價格，而數據中心是支持了媒體和雲端運算等互聯網服務的核心。

根據行業追踪機構DRAMeXchange統計，動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片價格自1月以來，已上漲逾3.5％。

(旺報 )