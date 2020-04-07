防疫優先！桃園石門水庫熱氣球嘉年華去年吸引23萬人潮，擔心引起群聚，此外熱氣球主要來自歐洲、南美洲，恐無法確保入境。桃園市長鄭文燦宣布，2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華決定停辦。

鄭文燦說，6月有2個大活動，包含龍舟、熱氣球，明年疫情結束再擴大辦理。他也說，熱氣球有氣球檔期安排、氣候條件問題，沒辦法延到下半年。鄭文燦說，比如說大園海芋節，下半年就沒有海芋。不過如母親節表揚，就決定延到跟父親節一起辦理。

(中時 )