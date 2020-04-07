防疫優先 桃園石門水庫熱氣球嘉年華停辦 10:082020/04/07 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華決定停辦。（桃園市觀旅局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 防疫優先！桃園石門水庫熱氣球嘉年華去年吸引23萬人潮，擔心引起群聚，此外熱氣球主要來自歐洲、南美洲，恐無法確保入境。桃園市長鄭文燦宣布，2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華決定停辦。 鄭文燦說，6月有2個大活動，包含龍舟、熱氣球，明年疫情結束再擴大辦理。他也說，熱氣球有氣球檔期安排、氣候條件問題，沒辦法延到下半年。鄭文燦說，比如說大園海芋節，下半年就沒有海芋。不過如母親節表揚，就決定延到跟父親節一起辦理。 (中時 ) #熱氣球 #桃園 #鄭文燦 #水庫 #嘉年華 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020桃園設計獎 向青年招手 04:102020/04/03 地方新聞 疫情嚴峻 桃園市運動會龍舟賽停辦 09:592020/04/03 生活 好消息！桃園護理之家81人皆陰性 明隔離屆滿 10:302020/04/03 生活 衝買氣 鄭文燦逛桃機特賣會 19:102020/04/03 生活 男子陳屍石門水庫 疑失業投水 10:582020/04/04 社會 【缺水還是要洗手1】水情拉警報 這個水庫存量4.7％只剩5天能用 21:282020/04/05 生活 【缺水還是要洗手2】新竹3水庫低於50％ 竹科廠商自主減水3％ 21:292020/04/05 生活 血庫告急 鄭文燦號召捐血 04:102020/04/06 地方新聞 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 10:592020/04/06 社會 桃園2居家檢疫者燒炭輕生 採檢全屬陰性 15:132020/04/06 社會 生活熱門新聞 電鍋蒸完口罩還能再煮飯？毒物科醫吐3字 - 生活 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 下波人潮恐湧入百貨 醫憂：還要面對幾個14天？ - 生活 雙北合計過半數 台灣最新確診地圖曝光 - 生活 電鍋蒸口罩也可幫助歐美？網答案一面倒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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