根據湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部3月24日發布的通告，武漢市將於4月8日起解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢覆對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。據陸媒報導，由通告可以看出，「綠碼」擁有者可以離開武漢。

這個「綠碼」源自3月1日的湖北省疫情防控指揮部一個決定，這個決定擬在湖北全省推進統一疫情防控健康碼工作，因為這有利於未來防控管理以及返崗、出行等。

目前，湖北的健康碼分為「綠碼」、「黃碼」及「紅碼」三種顏色。「紅碼」主要是針對確診病例，如果治愈出院並經14天隔離期流調無覆發癥狀，可轉「黃碼」，回家後再隔離14天可以轉為「綠碼」。

疑似、發熱和密接人群為「黃碼」，隔離14天並經核酸檢測陰性後可轉「綠碼」。非前述四類的人，則為「綠碼」，因為他們在武漢已經被隔離很久了，相對是健康的，不用進行核酸檢測。武漢市一位基層行政官員告訴第一財經記者。

由此可見，根據湖北省政府的轉碼規定，目前拿到「綠碼」的人群有：確診後治愈的病例、疑似病例、無癥狀感染者，隔離期滿28天無覆發癥狀並開具相關證明的，「紅碼」可轉「綠碼」；對在管的密切接觸者，滿14天解除隔離並開具相關證明的，「黃碼」可轉「綠碼」；非四類人，根據目前狀態填報審核後即可發放綠碼。

在目前抗疫形勢下，健康碼對個人出行有很重要的意義。「綠碼是出入小區、出入湖北，以及未來出漢的證明。現在綠碼才能出社區，武漢社區的管理依然不能放松，還是需要問身份、量體溫和出示綠碼。」武漢基層社區工作人員表示。

根據官方規定，「綠碼」可以在湖北省範圍內「一碼通行」，公共場所予以放行；遇到卡口或測溫點現場測溫，需配合測量體溫，無發熱癥狀的給予放行，有發熱癥狀的調整健康碼顏色，不予放行；卡口測溫有效時間按當地防疫指揮部要求自行設定，如武漢市執行「雙測溫」，每日兩次測溫。

(中時 )