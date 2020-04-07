東哥（8478）配合美國新冠肺炎（COVID-19）「行動管制令」，位於美國的佛羅里達州和加州的4家子公司，除了緊急需求外，其餘員工進行居家避疫、以及遠距離上班，東哥7日表示，此一管制令對東哥訂單沒有影響，但，交船時間則要看客人能否出門而定。

東哥7日發佈重訊指出，東哥100％持有、位於美國的子公司，為了防止新冠肺炎疫情擴散，配合美國各州當地政府頒布的「行動管制令」，除了緊急需求之外，其餘員工進行居家避疫及遠距離上班，此次疫情及防疫作業，對美國子公司及公司集團的財務及業務影響，尚待評估。

東哥表示，東哥在美國共有4家子公司，分別是位於東岸的MIBW和ECYG等2家子公司、以及西岸的AMUSA和PCYS等2家子公司。

東哥說，西岸的AMUSA和PCYS公司，屬於銷售點，基本上都是在家上班 ，不過，每天有一名員工會進辦公室check一下狀況，遊艇訂單不受影響，不過，交船時間則要看客人能否出門而定，至於東岸佛羅里達的MIBW和ECYG，屬於工廠和維修廠。

(工商 )