法國新冠肺炎疫情爆發後，政府起初對外宣稱戴口罩毫無作用；如今政策轉變，開始考慮要求民眾出門應配戴口罩。法政府官員表示，會有如此巨大轉變，全與法國的口罩存量有關。

法國政府原本堅持「口罩無用說」，現今政策卻急轉彎。衛生部長維宏（Olivier Véran）4日接受媒體專訪時表示，未來可能要求全民戴口罩、同時要維持社交距離；他說，「希望在解封後，能喚起大家對這件事的重視，已經和總統馬克宏溝通過，希望朝此方向進行，但仍需評估口罩產量是否足夠。」

目前法國新冠狀病毒確診病例累計達9萬8957例，衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）3日晚間在記者會上表示，政府鼓勵民眾開始配戴可替代性口罩；一位親近總理菲力普（EdouardPhilippe）的人士透露，一開始法國因為口罩存量有限，怕民眾搶購造成第一線的醫護人員沒有口罩可用，剛好當時世界衛生組織（WHO）也提出口罩對一般民眾無用的說法，便跟著發布消息希望民眾不要盲目搶購口罩。

另一名法政府幕僚也向「世界報」（Le Monde）表示，過去法國口罩存量不足，新冠肺炎疫情爆發時，政府才一直宣導口罩無用說，都是為了把所有口罩資源保留給前線醫護人員，口罩政策是隨著存量而調整的，但現在法國已有能力大量生產和進口，足夠應付全民需求。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)