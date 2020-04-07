空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3%；因冠狀病毒(COVID-19)疫情嚴峻，令市場不確定性升溫，進而提振市場對黃金的投資意願，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲近3%，至逾3周高點；此外，白銀漲逾4.6%，為表現最佳之貴重金屬。

終場6月黃金漲48.2美元，報每盎司1693.9美元，5月白銀漲0.68美元，報每盎司15.17美元，7月白金漲13.9美元，報每盎司732美元，6月鈀金跌29.2美元，報每盎司2076.8美元。(商品行情網)

(時報資訊)