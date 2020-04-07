《商情》空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3％ 10:002020/04/07 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3%；因冠狀病毒(COVID-19)疫情嚴峻，令市場不確定性升溫，進而提振市場對黃金的投資意願，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲近3%，至逾3周高點；此外，白銀漲逾4.6%，為表現最佳之貴重金屬。 終場6月黃金漲48.2美元，報每盎司1693.9美元，5月白銀漲0.68美元，報每盎司15.17美元，7月白金漲13.9美元，報每盎司732美元，6月鈀金跌29.2美元，報每盎司2076.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #空頭 #回補 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 《女聲我最美》唱出愛的思念 激勵人心生力量 04:102020/04/05 娛樂新聞 本周485檔融券強制回補 短軋空題材步入高峰 04:102020/04/06 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－美政策見效 市場恐慌情緒降溫 04:102020/04/06 證券．權證 《商情》空頭回補 激勵上周五紐約期棉反彈2％ 10:172020/04/06 財經 返工率上升 客戶回補庫存 毅嘉3月營收倍增 19:352020/04/06 財經 外資轉買＋雙王法說＋美股早盤飆千點 台股今戰萬點 04:102020/04/07 財經要聞 利多匯集催反彈 外資認錯回補 04:102020/04/07 證券．權證 低油價激勵 人民幣走勢穩 04:102020/04/07 投資理財 財經熱門新聞 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 即時 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 最壞情況已過 大摩樂觀喊話：是時候買股票了 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 這個月股市穩了？謝金河喊5大風險指標降溫 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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