原相(3227)受新冠肺炎疫情衝擊預估僅為短期現象，CMOS影像感測器(CIS元件)缺貨狀況在今年已成趨勢，加上TWS(無線藍芽耳機)的強勁成長力道，以及宅經濟帶動遊戲機出貨，都扮演原相今年營運強勁支撐，今股價放量續揚，漲幅一度逾7%，躍上170元大關，重登季線。

原相目前CMOS影像感測器(CIS元件)主要出貨對象為國際品牌客戶，儘管首季訂單因受到新冠肺炎疫情而有所遞延，加上目前8吋晶圓產能吃緊，故第一季營收若下滑屬合理現象，且全球CMOS影像感測器(CIS元件)缺貨狀態雖因短期消費性電子需求下滑而有所緩和，但隨疫情未來受到控制下，整體CMOS影像感測器(CIS元件)供需缺口的格局未變，因此CMOS影像感測器(CIS元件)未來仍將有望重啟缺貨與漲價行情，整體市場趨勢依舊看好。

著眼第一季各家非蘋大廠的旗艦機來看，多鏡頭條件已成為必備，原相除自身安控CIS領域外，旗下原盛專注手機CIS市場，在智慧型手機多鏡頭儼然成為常態下，也預期可望同步受惠。

TWS(無線藍芽耳機)依舊為原相今年成長主核心，原相也看好2019年TWS僅出貨三個季度，但今年卻有整整一年四個季度的出貨，表現將更勝去年，雖目前原相抗噪(ANC)晶片之產品尚未導入客戶新品，但短時間雖新冠肺炎影響上半年終端市場需求，但長線反而有利於下半年新品的銷售力道，原相先前法說對新抗噪產品僅表示會於適當的時機進行說明，假設後續真有ANC產品加入陣容，將可以樂觀看待TWS發展，並預期帶動整體ASP往上，預估原相今年TWS成長依舊可保持50%以上。

另外，任天堂Switch獲准進入大陸市場，並上調全年出貨預估，為短期營運唯一成長動能，目前雖東京奧運確定延期，但大陸、日本等市場因疫情所衍生的宅經 濟商機已不容忽視，預期Switch動能將持續延燒。

(時報資訊)