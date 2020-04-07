買氣增加 支撐周一紐約期棉大漲4%；因歐洲國家冠狀病毒(COVID-19)死亡人數趨緩，以及股市走升，進而提振市場消費意願，使天然纖維買氣增加，進一步激勵期棉大漲4%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨上漲2.07美分，漲幅4.06%，收盤每磅53.05美分；而7月棉花期貨上漲2.1美分，漲幅4.12%，報每磅53.08美分。

庫存方面，截至4月3日，ICE登記庫存28,394包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)