《商情》買氣增加 支撐周一紐約期棉大漲4％ 10:002020/04/07 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買氣增加 支撐周一紐約期棉大漲4%；因歐洲國家冠狀病毒(COVID-19)死亡人數趨緩，以及股市走升，進而提振市場消費意願，使天然纖維買氣增加，進一步激勵期棉大漲4%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨上漲2.07美分，漲幅4.06%，收盤每磅53.05美分；而7月棉花期貨上漲2.1美分，漲幅4.12%，報每磅53.08美分。 庫存方面，截至4月3日，ICE登記庫存28,394包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #期棉 #大漲 #CE #支撐 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 記錄疫情下的紐約 成陸作家遺作 04:092020/04/03 焦點新聞 Fed鬆綁資本規定 鼓勵銀行放貸支撐美債 04:092020/04/03 全球財經 紐約確診8.4萬人 比陸全國還多 04:102020/04/03 國際大事 中油連6降 95下周跌破19元 04:102020/04/03 財經焦點 油價創史上最大單日漲幅 道瓊大漲469點 06:242020/04/03 財經 美經濟減災祭鐵腕 美股有撐 04:102020/04/06 投資理財 《期貨》三大期指齊開高 4月台指期大漲186點 09:262020/04/06 財經 《商情》空頭回補 激勵上周五紐約期棉反彈2％ 10:172020/04/06 財經 台股大漲連動 新台幣終結連三貶、創逾半月新高 16:442020/04/06 財經 外資轉買＋雙王法說＋美股早盤飆千點 台股今戰萬點 04:102020/04/07 財經要聞 財經熱門新聞 沙、俄聯手狙擊 美頁岩油商靠什麼撐下去？ - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 張國煒大學同學董俊毅家族投資星宇5億 成為第一家企業股東 - 財經 - 工商 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 川普恐斷華為供貨命脈 半導體業怕爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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