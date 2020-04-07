《國際油價》減產會議推遲 周一美油回跌8％ 10:002020/04/07 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 減產會議推遲，周一美國原油期貨回跌8%；由於石油輸出國組織推遲至至4月9日進行減產會議，引發市場對沙、俄緊張關係再度升級；另外，投資人預期美國庫欣庫存增幅創紀錄，打壓油價應聲走跌，其中美油跌8%，倫敦原油跌逾3%。 美國NYMEX-5月原油期貨收盤下跌2.26美元，報每桶26.08美元，5月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.05美元，5月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖0.70美元；倫敦ICE-6月布倫特原油期貨下跌1.06美元，報每桶33.05美元。(商品行情網) (時報資訊) #減產 #推遲 #美油 #期貨 #倫敦 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普沒騙人！沙俄擬減產千萬桶 國際油價飆15％ 美期指跌勢收斂 20:352020/04/03 財經 產油聯盟邀美商議減產 油價續漲 23:122020/04/03 財經 產油國邀美談減產 油價飆不停 04:092020/04/04 財經要聞 有救了！普丁霸氣1句回川普 油價驚天暴彈30％ 09:312020/04/04 財經 被沙俄害死！頁岩油企、美銀行驚爆倒閉 12:052020/04/04 財經 狂飆三成 油價周漲幅創新高 04:092020/04/05 全球財經 沙俄周一會議延期恐重擊油市 22:422020/04/05 財經 沙、俄周一會議延期 油價恐回跌 04:102020/04/06 財經要聞 Q2油價 每桶恐跌破20美元 04:102020/04/07 全球財經 商品期貨趨勢專欄－供需結構轉佳 原油行情可期 04:102020/04/07 證券．權證 財經熱門新聞 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 即時 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 最壞情況已過 大摩樂觀喊話：是時候買股票了 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 這個月股市穩了？謝金河喊5大風險指標降溫 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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