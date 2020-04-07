減產會議推遲，周一美國原油期貨回跌8%；由於石油輸出國組織推遲至至4月9日進行減產會議，引發市場對沙、俄緊張關係再度升級；另外，投資人預期美國庫欣庫存增幅創紀錄，打壓油價應聲走跌，其中美油跌8%，倫敦原油跌逾3%。

美國NYMEX-5月原油期貨收盤下跌2.26美元，報每桶26.08美元，5月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.05美元，5月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖0.70美元；倫敦ICE-6月布倫特原油期貨下跌1.06美元，報每桶33.05美元。(商品行情網)

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