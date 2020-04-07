國際黃金現貨和期貨集體暴漲，7日黃金股在香港集體走高，中國黃金國際一度飆漲超過10％，紫金礦業、招金礦業、山東黃金全面大漲近5％。

紐約商品交易所（COMEX）黃金期貨6日上漲黃金期貨收漲3.77％報1707.7美元／盎司，7年來首次收盤站上1700美元。COMEX白銀期貨6日收漲5.63％報15.31美元／盎司。

7日盤中COMEX黃金期貨超過2％，刷新2012年以來新高至1728.8美元／盎司；白銀漲近3％。

(旺報 )

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