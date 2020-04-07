黃金期現貨暴漲 香港上市黃金股飆高 10:152020/04/07 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7日黃金股在香港集體走高。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際黃金現貨和期貨集體暴漲，7日黃金股在香港集體走高，中國黃金國際一度飆漲超過10％，紫金礦業、招金礦業、山東黃金全面大漲近5％。 紐約商品交易所（COMEX）黃金期貨6日上漲黃金期貨收漲3.77％報1707.7美元／盎司，7年來首次收盤站上1700美元。COMEX白銀期貨6日收漲5.63％報15.31美元／盎司。 7日盤中COMEX黃金期貨超過2％，刷新2012年以來新高至1728.8美元／盎司；白銀漲近3％。 (旺報 ) #黃金 #期貨 #美元 #黃金期貨 #盎司 也許您會感興趣 推薦閱讀 田中麻帆 黃金左腳踢下金盃 04:102020/04/03 運動天地 俄羅斯央行停購黃金 可能逢高出脫 18:122020/04/04 財經 三星祭大招 救美S20買氣 04:092020/04/04 產業．科技 外匯探搜－第二季經濟療傷 預期美元逆勢偏強 04:102020/04/04 產業特刊 【消失的黃金2】館前分行黃金遭竊非首次 9年前120萬金條也蒸發 09:192020/04/04 社會 【消失的黃金3】貴重物品放銀行保險箱風險高 遭竊遺失難舉證 09:192020/04/04 社會 匯率期貨趨勢專欄－經濟放緩隱憂 日圓仍具避險價值 04:102020/04/06 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－供需結構轉佳 原油行情可期 04:102020/04/07 證券．權證 《商情》空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3％ 10:002020/04/07 財經 《商情》買盤進場 激勵周一LME基本金屬期貨多數走升 10:002020/04/07 財經 兩岸熱門新聞 若印度不解除羥氯喹出口管控 川普暗示將報復 - 兩岸 - 旺報 川普推薦羥氯喹秘辛：白宮戰情室一場史詩級爭吵 - 兩岸 還在佛系防疫？英國首相強森現在這麼慘 - 兩岸 - 旺報 老三爭霸戰 今明兩年鄭州有望成為大陸北方第三大城 - 兩岸 - 旺報 大陸首現單日無新增死亡病例 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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