大陸國家衛健委周二（7日）上午公布，大陸過去一日新確新冠肺炎確診病例共32宗，全部為境外輸入，全日無新增死亡病例。單日新增30名無症狀感染患者，9人為境外輸入，同日2人轉為確診。早前大陸宣布高考因疫情延期，而在周二，大陸9個省份準高考生迎來復課小高峰。
大陸公考因疫情延期一個月，黑龍江、吉林、河南、安徽、福建、江西、海南、廣西、湖南共9個省份的高三學生，周二首日復課。學生一方面要為高考備戰，同時要做好個人衞生防護。
疫情最嚴重的湖北武漢市周三（8日）將「解封」，有指多國首名確診病患均來自武漢，令武漢「解封」工作備受外界關注。在市內，各行各業繼續「解封」做準備，商場、巴士站等人流可能群聚地方，先後進行徹底消毒。
湖北省委常委、武漢市委書記王忠林周二（6日）則前往天河機場及漢口火車站，視察解除離（武）漢通道管控工作。期間，王忠林曾走進T3客運大樓，體驗旅客安檢、登機報到等流程安排，並叮囑各級各部門做好各項防控工作。
(中時 )
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