大陸不只緊盯全年全國經濟成長，各城市間競爭也不曾間斷。到底誰是繼北京、天津兩大直轄市後，北方經濟地總量第三大城？目前，青島已經蟬聯這個位置20年，不過鄭州正在迎頭趕上，不少專家都認為，鄭州超越青島就在眼前。

那鄭州到底能不能超越青島呢？先看看兩城市目前的經濟發展數據。據鄭州市2019年的統計公報，其全年完成生產總值11589.7億元（人民幣，下同），比2018年成長6.5％；同期青島市則是全年實現生產總值11741.31億元，按可比價格計算，成長6.5％。兩相比較，2019年鄭州僅落後青島151.61億元，可謂伯仲之間。

事實上，根據公開資料，在北方地區，1978年以來，京津兩大直轄市一直位居前兩名，而北方第三城卻一直有些變化。在1978年至1999年，北方地三大城由瀋陽占據，瀋陽在1999年實現GDP1013.3億元；2000年後，山東快速發展，青島至此躍升第三，並持續至今。

然而，2010年以來，鄭州逐漸追趕上來。鄭州在2011年超越煙台和東莞，首次邁入大陸城市GDP20強；2015年超越瀋陽上升至大陸第18強、北方第5大城；2016年超越大連，成為大陸第17強、北方第4大城；去年已升至大陸第15強。

從青島和鄭州兩市的主要經濟指標來看，兩市在GDP、人均GDP、地方一般公共預算收入方面差距都不大，青島略微占優。不過，如果按照近年來鄭州的發展態勢，今年或明年鄭州有望取代青島，上升成為北方第三城。

在專家眼裡，未來1、2年鄭州超過青島機會相當大。中國區域經濟學會副會長、中國（河南）創新發展研究院院長喻新安分析，這是毫無疑問的，鄭州後發的優勢更為多元，也更為有利，潛在的動能更為強勁，未來兩三年時間，鄭州就會把青島甩在後面，到2035年，鄭州會成為北方地區僅次於北京的國際化大都市。

喻新安進一步分析指稱，河南以鄭州為中心，提出了「五區聯動」和「四路協同」規畫，區位優勢十分突出；同時，鄭州有著交通樞紐的優勢，特別是在當前疫情防控下，沿海外貿經濟受到重創、出口受阻的情況下，若要擴大內需，鄭州作為內陸經濟樞紐，在配置能力、要素集聚能力都將充分彰顯。

(旺報 )