中央流行疫情指揮中心在清明連假進入尾聲之際，突然針對全國11處景點發出國家級警報，部分景點因幅員遼闊，未有「群聚」狀況，讓台南市長黃偉哲認為是亂槍打鳥。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政總質詢前坦言，面對疫情要戒慎恐懼，所以政府也是要提醒大家，但相關作法可以從各方面實際執行情形更精進。

中央流行疫情指揮中心在連假第三天，突然針對11處景點發出國家級警報，使得部分縣市政府及民間企業在收假後，要求曾前往警示區旅遊的民眾在家自主健康管理。黃偉哲說，中央公布的這11個景點，包括台南關子嶺風景區、烏山頭水庫風景區、虎頭埤風景區，但這3個景點都是開放式景點，每天遊客人數各約2千至3千，未達密集、擁擠標準，列為國家級警報感覺上有點像是亂槍打鳥。

黃偉哲也說，反而像是一些夜市、密閉式的市場等地點，可能在短短2、3個小時內就有大批人潮，更是應該需要注意的地方。

為何中央流行疫情指揮中心是挑選這11景點發布警報，蘇貞昌今天表示，這是從各地回報情況，且事實上可以看到群眾因為連假興奮聚集，有些人沒保持適當社交距離，人連口罩都沒戴，政府希望大家禦敵從嚴，既然出來就應該用更嚴謹態度面對。

蘇貞昌也說，台灣疫情相對穩定，但還是要戒慎恐懼，所以政府是基於提醒國人對於群聚的地方，要遵守疫情中心提出的規範指引，保持適當社交距離；但他也坦言，政府是要提醒大家，相關作法可以從各方面實際執行情形更精進。

(中時 )