新冠肺炎衝擊產業，經濟部研擬待疫情趨緩後，同步推出酷碰券及振興抵用券，國民黨立法院黨團則主張發放現金，刺激內需消費。對此，時代力量黨團總召邱顯智今受訪表示，目前應該著重在紓困，發放現金或抵用券屬於振興的部分，現在談這兩件事情有點搞錯焦點，時力黨團主張綜合所得稅、營業稅緩徵至少半年至1年，同時綜所稅提高免稅額及扣除額，減輕民眾的負擔。

邱顯智指出，現階段疫情險峻，對企業及勞工而言，現階段面臨生活經濟面衝擊最嚴重，很多中大型餐廳撐不下去倒閉，甚至出現勞工失業的窘境，如何協助企業與勞工紓困，是目前要做的事情，放眼即將到來的繳稅季，綜所稅及營業稅對勞工及企業都是很大的負擔，因此，時力主張緩徵營業稅及綜所稅至少半年以上。

除緩徵綜所稅及營業稅外，時力黨團也呼籲政府減稅，像是提高綜所稅免稅額及扣除額，減輕勞工及個人對於納稅的負擔，這樣做對勞工有很大的幫助。

至於如果疫情時間拉長，勞工及企業面對生計困難時，政府應該朝向發放現金降低租金等方式，紓困照顧企業也照顧勞工，行政院追加特別預算應該考量這部分，紓困優先，緊接著才是振興，協助企業及勞工度過眼前的難關。

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(中時 )