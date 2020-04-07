《八達嶺長城景區破壞文物行為懲戒辦法》6日正式實施。今後，破壞文物者將被八達嶺長城景區拒之門外並列入黑名單。遊客不文明行為記錄「黑名單」將定期對社會公布。

此外，景區還將加強人防加技防措施，為不文明行為依法追責提供有力支撐。

《懲戒辦法》適用對象包括對長城主體和與主體有關的城堡、關隘、烽火台、敵樓等附屬建築及其它相關文物造成破壞的遊客和旅遊從業人員。《懲戒辦法》規定，對刻畫、故意損壞等七類破壞文物的行為將給予相應的行政處罰，構成刑事犯罪的，交由公安機關依法處置。對於破壞文物和造成嚴重社會影響的不文明旅遊行為，還將根據有關法律規定，納入旅遊不文明行為記錄，限制購票參觀。

同時，八達嶺長城景區也對《八達嶺長城景區文物保護「網格化」管理辦法》進行了修訂。將八達嶺長城開放區域細分為16個微網格，要求管理責任落實到人。景區將成立專業的管理員隊伍，確保各處都有專人值守看護。

八達嶺長城景區將採用人防加技防的方式加強文物巡查管控力度，為不文明行為依法追責提供有力支撐。通過網格化管理落實責任到人，技防方面，將利用覆蓋全景區的監控系統和無人機開展文化遺產監測，加強文物保護、秩序維護和設施使用的監控，提高管理水準。

在八達嶺長城景區被列入黑名單的遊客，未來也會被區內其他旅遊景區拒之門外。

(旺報 )