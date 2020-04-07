本周國際油價波動大，俄羅斯、沙烏地阿拉伯及美國正摸索如何達成減產協議；原定本周一舉行的OPEC+緊急會議，推遲於4月9日維也納時間下午4點舉行，緊急會議的隔天就是G20，外界預測美國可能被拉上談判桌，並期待OPEC+以外的大型石油生產國如加拿大、巴西、挪威也能出席，減產協議可能在這兩天有共識，進一步擴大對全球石油市場的控制力，本周談判能否達成至為關鍵。

新冠肺炎重創全球三分之一的用油需求，國際原油價格暴跌50％，全球主要產油國家陸續傳出煉油公司破產消息，據《彭博》報導，美國正與沙烏地阿拉伯、俄羅斯進行減產協議，美國總統川普上周表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯將減產10%。但實際上，即使達成每日1000萬桶的減產協議，市場也依舊供過於求，因為據估計，全球原油每天供應多達3500萬桶，有些市場的原油交易價格已經轉為負數，儲油倉庫、海上油田都快不夠用。

美國是否加入減產將成協議重點，除了減產外，據莫斯科世界經濟與國際關係研究所所長亞歷山大丹金表示，莫斯科可能要求美國解除一些制裁措施，以作為妥協。另有分析指出，在石油價格崩盤後，美國頁油岩已經開始減產，現實上美國已經在減產。

G20在即，國際油價風暴能否在本周解除，值得密切觀察。

截至台灣時間上午9點26分，紐約西德州中級原油5月交割價上漲3.45%，暫報每桶26.98美元；布蘭特原油6月交割價上漲0.72%，暫報每桶33.77美元。

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(中時電子報)