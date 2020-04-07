蘇志燮今宣布成為人夫。（圖／中時資料照片）

蘇志燮發文。（圖／翻攝自51k_official IG）

在 Instagram 查看這則貼文 51k_official（@51k_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 下午 6:36 張貼

42歲韓國男神蘇志燮今(7日)通過公司宣布與小17歲前電競主播趙銀政結婚，稍早他的公司發聲明證實此事後，剛剛他再透過公司IG親自宣布喜訊，也坦言：「我知道現在不是公布婚訊的好時機，所以非常小心翼翼，但我想跟大家說自己總是活得非常感恩，也會盡全力成為一位更好的演員」。

蘇志燮稍早透過公司「51K」發表了韓文與中文聲明，內容說道：「親愛的粉絲們，我是蘇志燮，今天起我將和人生伴侶開始新的生活，在2020年4月7日的今天，我和我的伴侶結婚了，以一位演員和一位身上有更多責任的一般人身分，我想向大家宣布這件喜訊」。

蘇志燮也坦言，擔心所有人會為這件事驚訝，「但是，這是我人生中其中一件最重要的決定，也花了很多時間去決定，我希望曾長久以來信任我的大家能支持和鼓勵做這個決定」，並表示明白現在疫情當頭，或許不是公開婚訊好時機，但會秉持對大家的感謝，努力繼續成為更好的演員，最後強調：「希望大家健康，早日再次相見，總是感激你們」。

(中時電子報)