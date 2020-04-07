中央流行疫情指揮中心已要求未來搭乘大眾運輸系統，包括台北的捷運及各地的公車、計程車等等，乘客必須要戴口罩。（盧金足攝）

疫情嚴峻，台中市長盧秀燕7日宣布，從9日開始，市府就會要求市民朋友或者是遊客，搭乘大眾運輸系統的時候，要強制戴口罩；乘客如果不戴口罩，會先行勸導，勸導不聽，即開罰3000元到1萬5000元。

盧秀燕今日上午在市政會議表示，面對疫情上緊發條，防疫作業的挑戰更重，台中市政府會有許多新的防疫措施開始實施，如洽公實名制，或者台中市的公務同仁，在清明連假當中有去中央流行疫情指揮中心公布的11個旅遊警示景點，希望大家能夠申報，並且自主健康管理。

盧秀燕說，中央流行疫情指揮中心上周已宣布，未來搭乘大眾運輸系統，包括像台北的捷運，及各地的公車、計程車等等，乘客必須要戴口罩。

她指出，目前台中市還在宣導期，以柔性勸導為主，但是從9日開始，配合中央防疫作業，中央配發口罩從2周變成9片，即1周有4.5片，大概可以勉強滿足上班上學的需要。

所以從9日開始，台中市政府就會要求市民朋友們，或者是遊客，搭乘大眾運輸系統要強制戴口罩，如果不戴口罩，市府會先勸導，勸導還不戴口罩，就會開罰3000元到1萬5000元，提醒大家，這兩天因為口罩還不足，仍以柔性勸導。

盧秀燕強調，4月9日開始口罩配發2周9片，希望大家強制要戴口罩，為了防疫杜絕破口，籲請大家配合搭大眾運輸務必戴口罩。

(中時 )