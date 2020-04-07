據印度新德里電視台報導，當地時間6日，美國總統川普在白宮新冠肺炎疫情簡報會上暗示稱，如果印度不解除對抗瘧疾藥物羥氯喹的出口管控，美國將採取報復性舉措。

川普表示，印度對美國一直都非常好，所以沒理由不解除羥氯喹對美國的出口限制。

(旺報 )