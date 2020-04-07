若印度不解除羥氯喹出口管控 川普暗示將報復 10:202020/04/07 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度若不解除對抗瘧疾藥物羥氯喹的出口管控，美國將報復。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據印度新德里電視台報導，當地時間6日，美國總統川普在白宮新冠肺炎疫情簡報會上暗示稱，如果印度不解除對抗瘧疾藥物羥氯喹的出口管控，美國將採取報復性舉措。 川普表示，印度對美國一直都非常好，所以沒理由不解除羥氯喹對美國的出口限制。 (旺報 ) #美國 #印度 #川普 #報復 #暗示 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國印鈔大撒錢 印度經濟恐真要倒退21年 17:072020/04/03 財經 川普吹噓萬台呼吸器備戰 美州長：很多不能用 00:182020/04/03 兩岸 川普擬頒禁飛令 波音提優退砍成本 04:092020/04/03 全球財經 救油市！川普喊砍1500萬桶 網分析藏內幕 18:452020/04/03 財經 疫情害的 川普資產短短3周銳減10億美元 23:542020/04/03 國際 反科學讓美國吃了苦頭 04:102020/04/04 時論廣場 美疫情變數在川普 04:102020/04/04 時論廣場 川普為女婿辯護 槓上華裔女記者 20:512020/04/04 國際 她一出馬！川普竟願戴口罩了 13:402020/04/06 國際 強生很嚴重！川普為英相祈禱 親派最棒專家赴英 09:002020/04/07 國際 兩岸熱門新聞 若印度不解除羥氯喹出口管控 川普暗示將報復 - 兩岸 - 旺報 川普推薦羥氯喹秘辛：白宮戰情室一場史詩級爭吵 - 兩岸 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 - 兩岸 大陸首現單日無新增死亡病例 - 兩岸 - 旺報 老三爭霸戰 今明兩年鄭州有望成為大陸北方第三大城 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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