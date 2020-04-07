廣告鬼才范可欽，因遭一名王姓女子提告背信遭台北地檢署通緝，在3月6日經警方通知到案說明後被請回但限制住居。今(7日)上午范可欽前往台北地檢署出庭應訊，庭訊後將會公開說明。范可欽先前解釋，這是一個烏龍案件，告訴人是在4年前拿著一張沒有抬頭的公司空白支票，就要他還債，讓他感到莫名其妙，未來他會立即反告對方誣告，維護自己的清白。

范可欽今年3月接受本報專訪時說，「這完全是一場烏龍事件。事情的起因是，大約4年多前，告訴人不知曾哪來弄來一張空白支票，這是一張公司票，還不是個人票，上面沒有任何文字，也沒有抬頭，甚至也沒借據，就要我負責，接著就去法院告我。」

范可欽說，「這一張完全空白的支票任我看得莫名其妙，所以也未理會，不過因為我後來戶籍遷去台中，所以我不知道對方告我，我也都沒收到傳票，直到昨天晚上，台中市警局打電話通知我遭到通緝後，我立刻就趕去警局了解狀況。」

對於無故遭人指控欠債百萬還背信，范可欽氣憤地說，「這完全是一場莫須有的烏龍事件，雖然我也不認識告訴人，但對方那張票根本不知是去哪弄來的空白票。未來檢方調查清楚後，我一定會立即反擊告對方誣告。」

(中時電子報)