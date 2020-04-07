工紙大廠榮成（1909）雖受新冠肺炎致使中國大陸廠區復工延後影響，2020年首季合併營收降至4年低點、稅前每股盈餘（EPS）0.07元，但受惠3月整體獲利顯著回升，象徵本業獲利能力的營益率登近1年半高點。集團預期，今年營收可望恢復成長。

榮成股價3月23日下探10.35元，創4年1個月低點，近日呈現觸底回升走勢。隨著台股今（7）日開高強彈逾200點，榮成股價開高後一度勁揚4.45％至12.9元，惟隨後漲勢明顯收斂至平盤附近、早盤小漲約1％。三大法人上周賣超2264張、昨（6）日續賣超1372張。

榮成2020年3月自結合併營收24.14億元，月增62.15％、年減39.57％，營益率達10.2％，創近29月高點。稅前淨利1.16億元、年增近3.7倍，其中歸屬母公司稅前淨利1.05億元、年增達2.71倍，較2月虧損0.71億元、0.62億元大幅轉盈，稅前每股盈餘（EPS）0.08元。

累計榮成2020年首季自結合併營收69.53億元，季減45.05％、年減39％，創4年低點，但營益率升至6.14％，創近1年半高點。稅前淨利0.87億元，季減74.96％、年減60.01％，其中歸屬母公司稅前淨利0.87億元，季減74.46％、年減60.69％，每股盈餘0.07元。

榮成中國大陸廠區受新冠肺炎疫情影響復工延後，對首季營運造成明顯影響。不過，受惠中國大陸3月上旬庫存回補狀況良好，使榮成3月營運狀況明顯好轉，湖北榮成亦於3月23日復工。不過，隨著疫情延燒全球衝擊外銷，紙箱需求需視後續發展而定。

榮成目前兩岸共有台灣彰化二林及中國大陸無錫、平湖、湖北等4座低碳造紙廠，財務長暨發言人鄒永芳日前法說時指出，集團預估今年中國大陸年產能將減少36萬噸，約占去年整體產能1成，但若台灣二林廠年底順利完成擴產，集團整體產能估與去年317萬噸相當。

(時報資訊)