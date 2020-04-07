1.南亞科(2408)：3月營收寫16個月高點，Q1季增近1成，激勵今早股價強漲逾8.5%，飛過月線、突破60關。
2.威剛(3260)：3月營收登19個月高，月增16.82%，早盤不理外資昨轉賣超，股價漲約4.5%，50關在望。
3.台積電(2330)：ADR昨夜大漲6.18%，擬再發債216億元新建擴建廠房設備，今早股價漲逾2.5%、達284元，大振台股士氣。
4.第一銅(2009)：倫敦市場銅期貨一度上漲1.8%，在上周打破五周連跌後進一步擴大漲幅，激勵早盤爆量觸及漲停。
5.毛寶(1732)：防疫議題續夯，外資昨又轉買超，今早股價一度大漲近8.5%、衝上34元，企圖挑戰前高。
6.台塑化(6505)：Q1業績不妙，惟長線表現仍看好，股價續彈，早盤直攻上82元。
7.鴻海(2317)：首季營收失守兆元大關，第二季期待訂單遞延效應+股價處低檔，一早飆高2%。
8.金像電(2368)：伺服器題材加持，外資、投信齊偏多，股價衝上12年新高。
9.熱映(3373)：3月、首季營收雙創新高，開盤急攻漲停板鎖住68.3元。
10.聯上發(2537)：3月營收月增1.3倍、年增1.04倍，早盤大漲6%。
11.義隆(2458)：復工效益顯，3月營收年增由負翻正，首季亦增17.31%，Q2業績可望更旺，早盤上揚漲逾4%。
12.原相(3227)：利多集於一身，2020年營運仍樂觀看待，股價續強漲逾6.5%，站上季線。
13.晶電(2448)：需求回溫，3月營收寫5個月高點，晨盤挾量上漲逾3%。
14.玉晶光(3406)：iPhoneSE2呼之欲出，概念股開心，早盤上攻逾4%。
15.圓展(3669)：雲端會議、遠距教學商機發酵，上月營收雙升創一年半新高，股價跳空鎖漲停。
16.誠美材(4960)：不畏列入警示股，今起恢復普通交易，晨盤強登漲停價。
17.宏觀(6568)：今起買回庫藏股，早盤帶量跳上漲停。
18.華通(2313)：鴻海復工＋SE2與安卓重啟拉貨，3月營收有望重回成長軌跡，早盤股價一度漲逾7%、達35.05元。
19.宏遠(1460)：積極研發高功能醫療防護衣，早盤拉出第3根漲停。
20.上銀(2049)：急單助攻，3月合併營收月增12%，攀近5個月新高，外資昨擴大買超2664張，早盤放量漲逾3%，躍過月線。
21.高力(8996)：特斯拉無懼減產，Q1交車增4成，概念股歡騰，早盤一度站回60元。
22.圓剛(2417)：母憑子貴！受惠圓展3月開紅盤，3月、Q1年增率轉正，早盤一度觸及漲停。
23.康那香(9919)：口罩機上陣拚產，早盤股價一度衝上21.5元。
24.中租-KY(5871)：今年太陽能產能看增至少2成，有利母公司，早盤挾量漲逾3%。
25.加百裕(3323)：3月營收雙增及持續買回庫藏股，早盤亮燈漲停。
26.美利達(9914)：去年EPS8.37元，獲利寫近4年新高，早盤多方強勁，彈漲逾7%。
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