新冠肺炎帶動遠距工作比例大幅攀升，惟近期遠距視訊會議軟體Zoom傳出有資安漏洞，故中華電(2412)表示，為確保客戶權益，在資安疑慮未釐清前，立即停售Zoom產品，並提供與微軟合作「Office 365 商務基本版」Teams產品做為Zoom替代方案。

受到新冠肺炎疫情衝擊，各企業遠距工作需求暴增，但近期遠距視訊會議軟體Zoom不斷被報導資安漏洞疑慮，中華電日前已請Zoom產品代理商(摩百數位科技股份公司)針對資安漏洞提出說明，但為確保客戶權益，中華電表示，在資安疑慮未釐清前，立即停售Zoom產品，對資安有疑慮客戶協助客戶移轉至適當遠端視訊服務。

中華電表示，對資安等級要求嚴格客戶，將提供與微軟合作「Office 365 商務基本版」Teams產品做為Zoom替代方案，此方案專為企業客戶量身打造，讓企業員工在資訊安全、資料傳輸加密不外露特性下，透過不同平台、載具，可建立多功能遠距視訊會議，彈性即時協同辦公。

中華電Microsoft Office 365商務系列遠距視訊會議Teams產品可支援250人同時視訊會議、使用電子白板、共享螢幕桌面、共編Office文件、控管團隊成員等企業級整合通訊功能，且具備1TB超大容量OneDrive雲端儲存空間、50GB郵件信箱Exchange Online，不僅提升工作效率，更讓團隊協同合作無縫接軌。

(時報資訊)